Trabzonspor'da Sidny Cabral ile anlaşma tamam: İmzaya geliyor!

2.06.2026 17:23:00
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Benfica forması giyen 23 yaşındaki Yeşil Burun Adaları oyuncusu Sidny Cabral'ı kadrosuna kattığı iddia edildi.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Benfica'dan Sidny Cabral ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

HT Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ın transferini bitirdi. Kulüpler arasında yazışmalar tamamlandı.

BONSERVİS ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un, bu transfer için Benfica'ya 6 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Bordo-mavili takımın, yeni transferi Cabral'ı çarşamba günü saat 13.00'te İstanbul'a getireceği ve oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili ekibin Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

Trabzonsporlu Muhammed Cham'ın yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncusu Muhammed Cham'ın, Kızılyıldız ile anlaştığı ileri sürüldü.
Trabzonspor'da flaş ayrılık: Yeni takımı belli oldu Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'un AEK ile anlaştığı iddia edildi.
Trabzonspor'u deviren Bahçeşehir Koleji yarı finalde! Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.