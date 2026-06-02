Trabzonspor'da Sidny Cabral ile anlaşma tamam: İmzaya geliyor!

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Benfica'dan Sidny Cabral ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

HT Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ın transferini bitirdi. Kulüpler arasında yazışmalar tamamlandı.

BONSERVİS ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un, bu transfer için Benfica'ya 6 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Bordo-mavili takımın, yeni transferi Cabral'ı çarşamba günü saat 13.00'te İstanbul'a getireceği ve oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili ekibin Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.