Trabzonspor'un Göztepe maçı kadrosunda 4 eksik!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda karşılaşma öncesi son taktik çalışma gerçekleştirildi.

Bu arada, bordo-mavili takımın Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli için antrenman öncesi pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı.

GÖZTEPE MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Öte yandan Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavili takımda kart cezalısı Christ Oulai, sakatlıkları süren Rayyan Baniya, Stefan Savic ve Edin Visca ile Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme kadroda yer almadı.

Karadeniz ekibinin 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

⁠Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, ⁠Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, ⁠Felipe Augusto, ⁠Cihan Çanak, ⁠Kazeem Olaigbe, ⁠Paul Onuachu, ⁠Danylo Sikan.