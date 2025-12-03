Trabzonspor Türkiye Kupası'nda sürprize izin vermedi: Trabzonspor 2-0 Vanspor FK

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trabzonspor, 1. Lig ekibi Vanspor FK'yi konuk etti.
PAPARA Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84. dakikada Muhammet Ensar Çavuşoğlu kendi kalesine kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmayı başardı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Batagov, Serdar, Arif, Oulai, Bouchoari, Cihan, Ozan, Olaigbe, Sikan.
Vanspor FK: Abdulsamed, Ensar, Lucas, Naby, Emir, Regis, Jevsanek, Anıl, M. Özcan, Anestis, Cedric.
Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 2-0 Vanspor FK
90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.
87' Trabzonspor'da Sikan'ın yerine Onuachu oyuna dahil oldu.
84' GOL | Ensar'ın kendi kalesine attığı gol ile Trabzonspor farkı ikiye çıkardı.
83' Vanspor'da Regis oyundan çıkarken Medeni dahil oldu.
78' SARI KART | Vanspor FK'de Traore sarı kart gördü.
76' SARI KART | Trabzonspor'da Okay Yokuşlu sarı kart gördü.
75' Trabzonspor'da Serdar ile Bouchoari oyundan çıkarken Okay ve Muçi dahil oldu.
72' Vanspor'da Anıl oyundan çıkarken Batuhan dahil oldu.
64' GOL | Sikan Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.
64' Vanspor FK'de Traore, Anestis'in yerine oyuna dahil oldu.
46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.
42' SARI KART | Trabzonspor'da Cihan Çanak sarı kart gördü.
28' SARI KART | Trabzonspor'da Serdar sarı kart gördü.
19' SARI KART | Vanspor FK'de Anestis Vlachomitros sarı kart gördü.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.