Trabzonspor'dan açıklama! Mehmet Fındıkçı disipline veriliyor

61saat'in haberine göre; Atatürk karşıtı söylemleriyle tepki toplayan Trabzonlu Gençler Grubu tribün lideri Mehmet Fındıkçı, hakkında disiplin soruşturması başlatılıyor.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Trabzonspor camiası; kuruluşundan bu yana, kulübümüzün onursal üyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını, Cumhuriyetimizin temel değerlerini, milli birlik ve beraberlik anlayışını, İstiklal Marşımıza duyulan saygıyı en güçlü şekilde benimsemiş ve rehber edinmiştir.

Son günlerde, kulübümüzün adını ve simgesini taşıyan bazı kişilerin Atatürk’e ve Cumhuriyetimizin değerlerine yönelik saygısız ve incitici ifadeleri kamuoyunda derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu tür söylemler, Trabzonspor’un köklü gelenekleriyle, tüzüğünde açıkça belirtilen amaç ve ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

Trabzonspor, sadece bir spor kulübü değil; Cumhuriyetimizin kazanımlarına yürekten bağlı, milli iradeyi, birlik ve kardeşliği esas alan bir değerler topluluğudur.

Bu nedenle Atatürk’e, Cumhuriyet’e veya milli değerlere yönelik her türlü hakaret, ayrıştırıcı ve nefret içeren tutumlar; Trabzonspor’un varoluş felsefesine, tarihine ve misyonuna açık bir saldırı olarak görülmektedir.

Divan Başkanlık Kurulu olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de kulübümüzün itibarını koruma sorumluluğuyla hareket ediyor; tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereği, adı geçen şahıs hakkında gerekli disiplin işlemlerinin en kısa sürede başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.

Trabzonspor camiası, Atatürk’e, Cumhuriyet’e ve milli değerlerimize bağlılığıyla her zaman örnek olmuş; bu duruşunu dün olduğu gibi bugün de yarın da kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."