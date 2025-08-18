Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'dan sermaye artırımı bildirimi!

18.08.2025 20:56:00
Trabzonspor'un yeni kayıtlı sermaye tavanı 37.5 milyar TL olarak açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 16.06.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile onaylanan;

"Mevcut 10.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 37.500.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesi,

Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 7, 11 ve 35. Maddelerinin ekteki gibi tadil edilmesi işlemleri, 18.08.2025 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. 

Kamuoyuna duyurulur."

