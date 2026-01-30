Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 19:22:00
Güncellenme:
Trabzonspor'dan sert tepki: Takım otobüsüne taşlı saldırı!

Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesinde takım otobüsünün taşlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.

Konuyla ilgili bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:

"KINIYORUZ!

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.

Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."

