Trabzonspor dibe vurdu: Kaybolan 'Fırtına'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:12

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:12

Son şampiyon Trabzonspor bu sezon ligde umduğunu bulamadı. Karadeniz Fırtınası’nın bu hali sevenlerini bir hayli üzüyor. Bunda en büyük etken, şampiyon kadronun bozulması, gelen oyuncuların yetersizliği ve giden futbolcuların aranması. Oysa bugüne kadar gördüğüm ve bildiğim, şampiyon olan kadronun tutulması, gelecek sezonda da yarışabilmesi için bir iki takviye ile güçlendirilmesidir.

Trabzonspor’da tam tersi yaşandı. Şampiyon kadronun baş mimarlarından Nwakaeme ile kalması için hiç konuşulmadan yollar ayrıldı. Ardından yönetim bir akşamda Cornelius’u gönderdi. Visca 2 kez sakatlandı sahalara döndü ama orta alanda ne Hamsik ne de Bakasetas vardı.

Eren Elmalı

"ÖNCELİK TEKNİK DİREKTÖR OLMALI"

Sahada bunlar yaşanırken Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı’nın istifaları düşüşün bir diğer nedeniydi. Yeni sezonda alınan 15 oyuncudan sadece Gomez inatla takıma katkı vermeye çalışırken, Kasımpaşa’dan gelen gol kralı Umut Bozok, Doğucan ve Eren sahada olmalarına karşın maçın içine bir türlü giremedi. Trabzonspor’un bu kaostan bir an önce kurtulması için yönetimin birinci önceliği teknik direktör olmalı.

"TRABZON BUGÜNLERİ DE ATLATACAKTIR"



Bir diğer önemli konu da altyapı. Yabancı kaliteli oyuncular alınmalı ancak bu kadar borç yükünden kurtulmanın tek yolu gençlere gereken değeri ve desteği vermek, onları Trabzon’a kazandırmaktan geçiyor. Trabzon bugünleri de atlatacaktır. Geçmişine bakarsanız Trabzonspor’un aydınlık yüzünü görmeniz olası. Sadece doğru zamanda doğru hamlelere ihtiyaç var.