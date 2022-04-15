Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bordo-mavililer, rakibini yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un puan kaybetmesi halinde biteme 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak.
Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.
Bordo-mavililer, bu hafta şampiyon olması halinde de ligin en erken şampiyon takımı unvanını elde edecek.
Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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