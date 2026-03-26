Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk peşinde

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Bordo mavili ekip, kritik mücadelede rakibini mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Fatih Tekke ve öğrencileri için bu mücadele 3 puanın yanı sıra 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini yakalama açısından da büyük önem taşıyor.

Karadeniz ekibi, son lig maçında deplasmanda İkas Eyüpspor'u yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo mavililer, bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor.

Bordo mavililer, Fatih Tekke'nin görev aldığı süre içerisinde 1 kez 4, 1 defa da 5 maçlık galibiyet serisi elde etti.

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, son olarak şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021- 2022 sezonunda 5 maçlık galibiyet serisini yakalamıştı.

Fatih Tekke ve öğrencileri, Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 maç kazanmış olacak.

Öte yandan bordo mavililer, rakibini yenmesi halinde maç fazlasıyla aradaki puan farkını 1'e indirecek.