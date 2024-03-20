Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayların yankısı sürüyor: Koridorda saldırı Koç’tan talimat

Yayınlanma: 20.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.03.2024 - 04:00

Sarı-Lacivertli idarecilerden edinilen bilgiye göre; koridorlarda futbolcu ve teknik heyetten oluşan karışık bir grubun Fenerbahçelilere saldırdığı bildirildi.

Kafasını duvara çarpan Osayi kısa süreli baygınlık geçirdi. Tadic ve Dzeko başta olmak üzere takımın tecrübeli oyuncularının arkadaşlarını güçlükle soyunma odasına götürebildiği öğrenildi.

Soyunma odasında herkesin savaştan çıkmış gibi hem şaşkın hem bitkin halde olduğunun gözlendiği aktarıldı. Özellikle Livakovic’in sahada tedavi görürken ve soyunma odasına giderken aldığı darbelerin şokunu yaşadığı kaydedildi. Yabancı oyuncuların geçirdiği şok teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi başta olmak üzere tüm takımın endişesine neden oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olayların ilk anından itibaren yöneticilerle ve takımla sürekli görüşme halindeydi. İsmail Kartal ve oyuncularla bire bir telefon konuşmaları yapan Ali Koç, takımı sakinleştirip galibiyetten ötürü tebrik etti. Koç’un yaşananlara rağmen hiçbir tepki gösterilmemesini ve sakin kalınıp yetkililerle koordineli şekilde ilerlenmesi talimatını verdiği bildirildi. Maç boyunca yabancı cisimlere maruz kalan, karşılaşma sonunda yüzlerce insanın sahaya girmesiyle saldırıya uğrayan oyuncular tam 3 saat soyunma odasında kilitli kaldı.

Olayları ekranlardan izleyen ve panik yaşayan aileleri de endişeyle oyunculara ulaşmaya çalıştı. Futbolcular, çocuklarıyla ve aileleriyle kısa süreli konuşma şansı buldu.

NASIL GİRDİLER?

Sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara koşan kişinin, başkasının Passolig’iyle maça girdiği öğrenildi. Tribünden atlayıp zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.’nin ise Almanya’dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi.