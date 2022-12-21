Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının biletlerinin fiyatını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu mücadelenin biletleri de bugün satışa çıkacak. Karşılaşmayla ilgili İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince, rakip takım taraftarlarına açık olmayacak olan 'Misafir' tribünü biletleri 300 TL'den satışa sunulacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: VIP Platin: 1900 TL
2. Kategori: VIP Gold: 1600 TL
3. Kategori: VIP Silver: 1300 TL
4. Kategori: Batı: 600 TL
5. Kategori: Doğu: 400 TL
6 ve 7. Kategoride 'Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası' tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmeyecek. Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletini tek maçlık kulübe devir etmesi halinde; 6. Kategori: Yavru Fırtına 350 TL, 7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 300 TL fiyatları üzerinden ayrıca satışa sunulacak.
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