Trabzonspor - Gaziantep FK maçında verdiği karar gündem olmuştu... PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza!

3.10.2025 14:14:00
Cumhuriyet Spor
PFDK, hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

PFDK, hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Üst Klasman Hakemi ARDA KARDEŞLER'in, MHK Talimatı'nın 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI?

Arda Kardeşler, Trabzonspor - Gaziantep FK maçında orta alanda verdiği bir kararla gündem olmuştu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" açıklaması yapmıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor… Bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Eğer serbest vuruş kullanılırken rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız ve sonra durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır" demişti.

KARDEŞLER'İN SÖZLERİ VE GÖRÜŞME

Arda Kardeşler'in, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi" açıklamasının ardından Hacıosmanoğlu ve Kardeşler TFF'ye bir görüşme yapmıştı.

