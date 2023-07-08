Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Slovenya'da Hırvat ekip Hajduk Split ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı TSİ 12:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:37
Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, burada 5 hazırlık maçı oynayacak. Fırtına'nın ilk rakibi Hırvat temsilcisi Hajduk Split olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, bu maçta az forma şansı bulan isimlere görev verip, gelecekleri konusunda karar vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR HAJDUK SPLIT MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı TSİ 12.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR HAJDUK SPLIT MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Hajduk Split hazırlık maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.


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