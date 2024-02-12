Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında kendi evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Joaquin, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis.
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Oğzuhan, Massanga, Görkem, Dele Bashiru, Rivas, Doğukan, Strandberg.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, maçta görev alamayacak.
HATAYSPOR'DA SON DURUM
Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.
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