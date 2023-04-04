Son Dakika: Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 23:15

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 23:34

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Ankaragücü'ne mağlup oldukları maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.



Orhan Ak yaptığı açıklama, "Abdullah Hocamın istifa sürecinde ben hocamızla başkanımızla konuştum. Beraber geldik, beraber ayrılalım dedik. O süreçte ricada bulundular. Daha farklı görüşler de oldu. Ben '2.5 senedir buradayım. Trabzonspor'da çok şeyler kazandım' dedim. İçeriden biri olarak yardımcı olmak istedim" dedi.

Orhan Ak

"TAKIM İLE VEDALAŞTIM"

Orhan Ak, "Haftalık, aylık konuşabiliriz dedim. Takımın yaşadığı o durumu görüyorduk. Bir umut belki, çıkış olabilir dedik. Takım ile ilk maç, Adana Demirspor maçı fena geçmemişti. Son 2 maç sezonun özeti gibiydi. Bir yere getiriyorsunuz, golden sonra dağılmalar oluyor. Mental sorunu çözemedik. Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ediyorum. Bazen olmuyor, değiştiremiyorsunuz. İçeriden birinin kalması da doğru değilmiş. Güzel bir tecrübe oldu. Herkes hakkını helal etsin. Tek elimizde kalan şeyi de kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor bu şekilde kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen acı çekerek yenmeli. Bu kadar kolay goller yemek hiç yakışmadı. Kapanış, benim adıma da üzüntülü oldu" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR AYAĞA KALKACAKTIR"

Ayrıca, "Sinerjiyi kaybettik. Planlamada hata yaptık. Sakatlıklar oldu. Bu sene çok dalgalı geçti. Geçen sene yaşadığımız yardımlaşma duygusunu kaybettik. Ben oyuncularıma bir şey söyleyemem. Onların ayaklarına bakıyorsunuz. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Takımdaşlık duygusunu yaşayacak onlar. Onlara söyleyecek bir şeyim yok. Bardağın dolu tarafına bakınca, çok şeyler verdiler. Bizler gelip geçiciyiz. 10 haftalık bir süreç var. Taraftardan rica ediyorum, acıya dönüşmesin. Yeni yönetimiyle Trabzonspor ayağa kalkacaktır. Çok büyük bir camia" diye konuştu.