Trabzonspor Türkiye Kupası'na veda etti

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 22:35

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 22:41

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ankaragücü, geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı ve Trabzonspor'u kupanın dışına göndererek yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Trabzonspor 22. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçerken Ankaragücü 51. dakikada Ali Sowe, 69. dakikada Diack ve 83. dakikada bir kez daha Ali Sowe'nin golleriyle yarı finale çıkmayı bildi.

Ankaragücü yarı finalde Galatasaray - Başakşehir maçının galibiyle karşılaşırken Trabzonspor'un bu sezonki Türkiye Kupası macerası ise sona erdi.

23 YIL SONRA YARI FİNAL

Ankaragücü, Trabzonspor galibiyetiyle 23 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Sarı lacivertli takım 23 yıl sonra adını yarı finale yazdırırken Trabzonspor'u da 11 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. Öte yandan teknik direktör Tolunay Kafkas, Ankaragücü'nün başında iç sahada çıktığı ilk maçta efsane olduğu Trabzonspor'u mağlup ederek takımını yarı finale taşıdı.