Trabzonspor Türkiye Kupası'na veda etti
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ankaragücü ise 23 yıl sonra yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ankaragücü, geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı ve Trabzonspor'u kupanın dışına göndererek yarı finale adını yazdırdı.
Karşılaşmada Trabzonspor 22. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçerken Ankaragücü 51. dakikada Ali Sowe, 69. dakikada Diack ve 83. dakikada bir kez daha Ali Sowe'nin golleriyle yarı finale çıkmayı bildi.
Ankaragücü yarı finalde Galatasaray - Başakşehir maçının galibiyle karşılaşırken Trabzonspor'un bu sezonki Türkiye Kupası macerası ise sona erdi.
23 YIL SONRA YARI FİNAL
Ankaragücü, Trabzonspor galibiyetiyle 23 yıl sonra bir ilki yaşadı.
Sarı lacivertli takım 23 yıl sonra adını yarı finale yazdırırken Trabzonspor'u da 11 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. Öte yandan teknik direktör Tolunay Kafkas, Ankaragücü'nün başında iç sahada çıktığı ilk maçta efsane olduğu Trabzonspor'u mağlup ederek takımını yarı finale taşıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Tek kelimeyle iğrenç
- Samsun'da fındık üreticilerine uyarı
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- Sahte belgelerle el değiştiren milyonlar
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme