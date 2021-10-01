Galatasaray Marsilya cehenneminden çıktı

01 Ekim 2021 Cuma, 00:01

Galatasaray bu sezon ligde kurulum sancıları yaşıyor.

Beraberlikler, yenilgiler, durağan futbol, düşük tempo...

Peki ya Avrupa'da ne yapıyorlar?

İşte orada farklı biraz durumlar.

15 gün önce Lazio maçında müthiş bir mücadele örneği sergilediler.

Golü atamadılar, Lazio kendi kalesine attı.

Avrupa'da 3 puan geldi, ülke puanına katkı verildi.

Bu gece Marsilya'daydılar.

Galiba genlerinde var, Avrupa'da özellikle de UEFA Kupası'nda iyi oynamak!

Maça geçmeden; Fransızların 'çirkefliklerine' değinmem gerek.

Maç öncesi başladı kavga dövüş.

Malum pandemi nedeniyle Fransızlar özlemiş galiba itiş-kakışı!

Sadece futbol kavgası olsa hadi sineye çekelim!

Hain terör örgütü PKK bayrağı açmalar, çirkin pankartlar..

Saha içinde bu kez karşılıklı meşale savaşı; onbinlerce kişinin bulunduğu tribünün 1500-2000 kişinin bulunduğu tribüne hücuma geçişi..

Maçın o arada duruşu.

Polisin biber gazını parfüm gibi kullanışı!

Ve gelelim maça; Galatasaray müthiş mücadele etti.

Hak ettiği puanı aldı. Bİraz dikkatli olsa ya da hücumda final vuruşlarını iyi yapsalar kazanabilirlerdi.

Özellikle bir ilk 70 dakika var, şapka çıkartılır oyuna..

İnanın Marsilya'da o ortamda, Marsilya cehenneminden çıkan 1 puan da çok kıymetli. Öncelikle hepsi koştu, hepsi yüreğini ortaya koydu..

Yürekten öte, Marcao'nun 11'e montesi tüm taşları yerine oturtmuş gibi. Çünkü savunmadan top çıkarıyor. Orta alandaki (Taylan-Berkan) arkadaşlarına destek veriyor. Her eve lazım diyorlar ya o hesap.

Marcao'ya galiba Nelsson da uyum sağlıyor. Belki de sağ stoperde daha iyi. Boey'in dönüşü sağ beki toplamış, solda ise Van Annholt galiba takımın tek aksayanı. Onun da yanlışlarını, eski günlerine dönen Muslera örttü. Cengiz'in 90'a giden şutunu çıkarışı var, izleyenler, izlemeyenlere anlatsın cinsinden!

Hepsi iyiydi ama Marcao bu takımın lideri. Öyle ki sonradan oyuna giren Luyindama'yı bile havaya sokmuş.

Orta alan için kimse söz söyleyemez. Taylan sakin, Berkan turbo motoru. Birbirlerini tamamlıyorlar. İki Rumen Cicaldau ile Morutan da bu ikilinin hemen önündeki kaliteli ayaklar.

Eğer Kerem ile Halil bir tık yukarı çıksalar, müthiş bir takım olacaklar. Demek ki koşunca, mücadle edince, motive olunca Galatasaray oynuyor...

Ve Polonyalı hakem. Maçı uzattı da uzattı. Verdiği penaltı VAR'dan döndü, pozisyonları süzemedi. Türk hakemlerini aratmadı Polonyalı..