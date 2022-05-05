Trabzonspor, İstanbul'da 'tekno-parti' yapacak!
Trabzonsporlu taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu bu kez Yenikapı'da yaşayacak. Trabzon'da eşi benzeri görülmemiş kutlamalar ve ışık gösterileriyle dünya gündemine oturan bordo-mavililer, 8 Mayıs Pazar günü Yenikapı Etkinlik Alanı'nda çılgın bir parti daha yapacak.
Trabzonspor taraftarı şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. 30 Nisan'da Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala zaferini ilan eden bordo-mavililerin o gece yaşadığı coşku olay yaratmıştı. Avrupa'nın en büyük müzik festivali Tomorrowland'ı gölgede bırakan organizasyonda taraftarların telefon ışıklarını yakarak yaptığı şov, sosyal medyada 2 milyar görüntülenmeyi geçerken tüm dünyada da gündem olmuş ve önemli haber kanalları videoyu "İnanılmaz" olarak yorumlamıştı.
Ancak Trabzonspor taraftarları için henüz sezon bitmedi ve kutlamalar devam ediyor. Trabzon'daki şölene 100 bini aşkın kişi katılırken 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda daha büyük bir kutlama için hazırlık yapıldı.
GECE BİTMEYECEK
Gurbetçi Gençler taraftar grubu ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda yurt içi ve yurt dışındaki taraftarların katılımı ile yeni bir rekor kırılması ve benzeri görülmemiş bir şölenin daha yaşanması hedefleniyor.
Saat 15.00'te başlayacak kutlamada yerel ve ulusal sanatçıların sahne alacağı öğrenildi. Gecede ayrıca lazer, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.
Video Haberler
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
- Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
- Camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
- Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 ki
- Çocukları darbedip bodruma kilitlediler
- Eyüpsultan’da raylara giren otomobile tramvay çarptı.
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- Büyük zamlar yolda!
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu