Spor yazarları Ümraniyespor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Avcı'ya ders olsun'

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:14

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:14

Trabzonspor'un Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek elediği maç sonrası spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Yazarların görüşleri şu şekilde:

Cemal Ersen: "Rakip lig sonuncusu Ümraniyespor değil de, Adana Demirspor olsa idi, Avcı yine benzer bir kadro sürer mi idi sahaya? Hiç sanmam. Kupa telafisi olmayan ve kazayı affetmeyen bir organizasyon. Bu yüzden önce skoru alıp, sonra dileğini yapmak en mantıklısıydı. Trabzonspor kupaya veda etse idi, sorumlular arasında ilk sıraya Avcı’nın adını yazardım. Sanırım onun için de bir ders olmuştur. Kimseyi küçümsemeyeceksin bu kulvarda." (Milliyet)

Abdullah Avcı

"OYUNDA SORUN VAR"

İskender Günen: "Önemli olan turu geçmek ise Trabzonspor bunu başardı. Fakat amalarımız var. Her zaman belirttiğimiz gibi futbol oyununun içerisinde 'An' lar var. Ve bu anlar oyunun sonucunu tayin eder. Amaç turu geçmek ama düşünülmesi gereken sorunlar var. Özellikle oyun anlamında. Sonucu bir kenara bırakırsak eksiklerinizi görmenin çok daha doğru bir tercih olacağını göz ardı etmemek gerekir. Kazanç ise uzun bir aradan sonra tekrar Yusuf Yazıcı'nın futbolla barışması." (Sabah)

"RÜZGAR ÇOK ETKİLEDİ"

Aksal Yavuz: "Top tekniği yüksek olan oyuncuları, pasa dayalı oynayan takımları kötü hava şartları olumsuz etkiler, sert rüzgâr da Trabzonspor’un oyununu, oyuncularını etkilemedi değil. Rakip de aynı şartlarda oynadı diyebilirsiniz, lakin hem alışkın olmak lazım hem de bu durum rakibin oyununu bozmaya çalışan takımlar için avantajdır. Ayrıca ligde alınan olumsuz sonuçların Trabzonsporlu oyuncuların üzerinde baskı oluşturmaya başladığını da bir kenara not düşelim. Hugo ile golü bulduktan sonra bayağı rahatladılar, uzatmalarda çok daha rahattılar, rüzgâr da şiddetini azalttıktan sonra iyi oynayarak farka koştular." (Milliyet)