Trabzonspor, Mendy için federasyona başvuruyor

Trabzonspor, Batista Mendy'nin kırmızı kartı için federasyona başvuracak.

DHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 18:24
Trabzonspor, Mendy için federasyona başvuruyor
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Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor'un sahasında oynadığı Pendikspor maçında orta saha oyuncusu Batista Mendy, 56'ncı dakikada Thuram'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 72'nci dakikada orta sahada Midtsjö ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı sert hareket gerekçesiyle hakem Bahattin Şimşek'ten ikinci sarı kartı gören futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maç sonu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, spor yorumcularının da tartıştığı pozisyon nedeniyle Mendy'ye verilen ikinci sarı kartın ardından çıkan kırmızı kart cezasına tepki gösterdi.

FEDERASYONA BAŞVURULACAK

Trabzonspor yönetimi maç sonunda birlik görüntüsü sergilerken bugün Mendy'nin cezasına itiraz edilmesi gündeme geldi. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olamayacak Mendy için TFF'ye başvurma kararı aldı.

Fransız oyuncuya ikinci sarı karttan gösterilen kırmızı kartın haksız olduğunu düşünen Trabzonspor yönetimi, hafta içinde TFF'ye başvurup futbolcuya verilen cezanın iptalini isteyecek.


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