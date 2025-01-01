Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda Aida Hadzic ile yollar ayrıldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Aida Hadzic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda Aida Hadzic ile yollar ayrıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 15:58

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Aida Hadzic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncularımızdan Aida Hadzic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aida'ya kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.


Etiketler: #trabzonspor #Aida Hadzic #transfer
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