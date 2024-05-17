Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara teşekkür mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı için satışa sunulan biletlere kısa sürede büyük ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 22:47
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara teşekkür mesajı
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun en büyük maçını 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacaklarını ve finale hazır olduklarını belirtti.

Maçın biletlerinin bugün satışa sunulduğunu hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük şehir takımı olarak 5 dakikada 37 bin bileti satın alan taraftarlarımıza, 'Bize Her Yer Trabzon' sözünün slogandan ibaret değil, aynıyla vaki olduğunu bir kez daha gösterdiği için teşekkür ediyorum. Şimdi sıra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzemize götürmeye geldi. İnşallah tarihe bir kez daha şahitlik edeceğiz. Karşılaşma boyunca takımımıza göstereceğiniz desteğe olan inancımı yineliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."


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