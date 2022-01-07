Trabzonspor Kulübü, maç öncesi taraftarlar için stadyumda aşı çadırları kuracak
Trabzonspor Kulübü, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta ve sezonun ikinci yarısının açılış maçı öncesi 3. doz aşısını olmayan taraftarlar için aşı çadırları kurulacağını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun stadyumlara giriş şartlarıyla ilgili yayımladığı bilgilendirmeye göre son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz "hatırlatma aşısı" olmayan kişilerin stadyumlarda müsabaka izleyemeyecekleri hatırlatıldı.
Açıklamada, Trabzonspor Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, bugün saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Medical Park Stadyumu Passolig gişeleri önünde aşı çadırları kurulacağı belirtildi.
Henüz 3. doz aşısını olmayan taraftarların, aşı çadırlarında (Biontech veya Sinovac) aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma giriş sağlayabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gerek Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği aşı noktalarında gerekse Medical Park Stadyumu'nda kurulan aşı çadırında bugün saat 17.00'ye kadar 'hatırlatma aşısı' yaptıran kişiler stadyuma giriş yapabilecektir. Bugün saat 17.00'den sonra aşı olan taraftarlarımızın stadyuma girişleri kabul edilmeyecektir."
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