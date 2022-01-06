Trabzonspor'un Cem Yılmaz göndermeli Edin Visca paylaşımına cevap geldi
Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca transferini ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisine gönderme yaparak açıkladı. Cem Yılmaz'dan bu paylaşıma sosyal medyada yanıt geldi.
Trabzonspor, Medipol Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca ile video çekti. Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın gösterisindeki bir espriden esinlenilen video taraftarların beğenisini topladı.
Trabzonspor, sağlık kontrolünden geçmek için bugün kente gelen yeni transferi Edin Visca için özel bir video çekti. Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın online yayın platformunda yayınlanan ‘Diamond Elite Platinum Plus’ gösterisinden bir sahnesinden esinlenerek çekilen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"DİKKAT EDİN"
Cem Yılmaz’ın gösterisinde, Karadeniz türkülerini esprili şekilde anlattığı bölümdeki bir türküyü söyleyen Visca’nın videosu ‘Dikkat Edin’ mesajıyla paylaşıldı. Bordo mavililerin merakla beklediği tanıtım videosu sosyal medyada beğeni topladı.
Dikkat ????????! #AttentionDeficit pic.twitter.com/l2lJ786M4h— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 6, 2022
Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun :) https://t.co/2V2me8M3yD— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 6, 2022
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