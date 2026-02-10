Trabzonspor maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den Kante uyarısı!

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, 21. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. 2 gol bulan Kerem Aktürkoğlu galibiyette önemli rol oynadı.

Maçın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de yorumlarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

“Kerem az daha taraftarla arasındaki bağı kaybetmek üzereyken bu golle imdadına yetişti. Gençlerbirliği güvenli bir takım. Organizasyonları iyi, sakinler. Bir önceki maç kazanamasalardı 19 puanla buraya gelselerdi farklıydı. Maçın ikinci yarısı da bu tat da geçti.”

TRABZONSPOR MAÇI UYARISI

“Fenerbahçe istediği santrforu alamadığı için Cherif'i aldığı için, ona ancak son kupa maçında karar verecek. Alvarez mi, Kante mi? Guendouzi demiyorum. Ben şunu görüyorum. Kante ve Guendouzi de önemli oyuncular. Dolayısıyla Trabzon deplasmanında çok mu kısır bir pas trafiği mi olur sorusu aklıma gelmiyor değil.”

'RAKİBİ ENGELLEMEK İÇİN EDSON MANTIKLI'

“Kante'nin dünya çapında bir 6 numara kariyeri var. İki 6 olarak oynadığı değil. Tek başına 6 olduğu düzende. Kante biraz daha 4-3-3 zorlayan bir oyuncu. Trabzonspor maçında topun kalması için Kante, rakibi engellemek için Edson mantıklı olur.”

'CHERIF'İ BEKLEYECEĞİZ'

“Fenerbahçe 2.5 santrforla oynuyor. Cherif'i bekleyeceğiz. Şöyle yazılmaya başlandı, genç oyuncu… Genç oyuncu sözü beni şaşırttı. Acaba yatırım mantığına mı dönüyor iş? Fenerbahçe'de bardağın dolu tarafına bakalım derseniz, formda olmayan Duran ve En-Nesyri varken bu santrfor olmayan ama olan oyuncular yine atıyordu. Talisca, Asensio… Bugün Kerem'in yaptığı gibi.”