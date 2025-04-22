Göztepe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber!
Trabzonspor, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor'a Tim Jabol Folcarelli'den kötü haber geldi.
Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynanan maçta sakatlanan Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Trabzonspor'un açıklamasında, "Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.
Bu sezon başında Trabzonspor'a imza atan Tim Jabol Folcarelli, bordo-mavili takımda 5 maça çıkarken gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Adana Demirspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Folcarelli'nin sakatlığı için şunları söylemişti, "Tam bilemiyoruz durumunu. Çok sıcak. Arka adalesiyle ilgili bir şey söylediler. Zor gözüküyor."
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