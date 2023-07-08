Trabzonspor mağlubiyetle başladı
Trabzonspor, Slovenya'da hazırlık maçında karşılaştığı Hırvat ekip Hajduk Split'e 2-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavili takım, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Nenad Bjelica
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Karşılaşmada Hajduk Split'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ivan Dolcek ve 33. dakikada Hüseyin Türkmen (kendi kalesine) attı.
Joaquin Fernandez
Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez, ilk golde yaşanan pozisyonda sakatlanmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında ise 15 Temmuz Cumartesi günü Macaristan temsilcisi MOL Fehervar ile karşılaşacak.
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