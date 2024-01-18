Trabzonspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında kendi sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Turgut Doman'ın yöneteceği mücadele A Spor ekranlarından yayımlanacak.
Kupanın 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1'lik sonuçla geçen Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kupa hedefi yolunda ilerlemek istiyor.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe, Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Larsen ve Bakasetas'ın da sakatlıkları bulunuyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Hüseyin, Benkovic, Eren, Umut Güneş, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan.
Manisaspor: Alperen, Sertan, Graovac, Muhammet, Furkan, Gakpa, Burak, Oğuz, Diallo, Lima, Topalli.
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