Trabzonspor, Maxi Gomez transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, İspanya La Liga kulübü Valencia'dan Uruguaylı golcü oyuncu Maxi Gomez'i kadrosuna kattığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 13:48
Trabzonspor, Maxi Gomez transferini resmen duyurdu!
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Trabzonspor, Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili takım, golcü oyuncunun transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Maxi Gomez'den büyük Trabzonspor taraftarına mesaj var. O da geliyor!" ifadeleri kullanıldı.

Uruguaylı golcü de, "Merhaba Trabzon. Geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Valencia formasıyla 32 maça çıkan Gomez, 5 kez rakip ağları havalandırdı.


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