Trabzonspor, Maxi Gomez transferini resmen duyurdu!

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:48

Trabzonspor, Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili takım, golcü oyuncunun transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Maxi Gomez'den büyük Trabzonspor taraftarına mesaj var. O da geliyor!" ifadeleri kullanıldı.

Uruguaylı golcü de, "Merhaba Trabzon. Geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Valencia formasıyla 32 maça çıkan Gomez, 5 kez rakip ağları havalandırdı.