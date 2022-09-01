Trabzonspor, Maxi Gomez transferini resmen duyurdu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, İspanya La Liga kulübü Valencia'dan Uruguaylı golcü oyuncu Maxi Gomez'i kadrosuna kattığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.
Trabzonspor, Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.
Bordo-mavili takım, golcü oyuncunun transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
Kulüpten yapılan paylaşımda, "Maxi Gomez'den büyük Trabzonspor taraftarına mesaj var. O da geliyor!" ifadeleri kullanıldı.
Uruguaylı golcü de, "Merhaba Trabzon. Geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Valencia formasıyla 32 maça çıkan Gomez, 5 kez rakip ağları havalandırdı.
Maxi Gomez’den büyük Trabzonspor taraftarına mesaj var. ??— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2022
O da geliyor! ???? pic.twitter.com/ccS14wDula
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Başsavcılık harekete geçti
- Elektrik ve doğalgaza dev zam!
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha!
- AKP kararını verdi
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- İşte Saray'dan gelen talimatlar
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'