İki maddeden PFDK'da! Caner Erkin kaç maç ceza alacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 24 Aralık 2021 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.
VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, İttifak Holding Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 24 Aralık 2021 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu CANER ERKİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MADDELER NE DİYOR?
MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET (1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette veya müsabaka görevlilerini etki altına almaya yönelik, dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan veya itibarsızlaştırmaya çalışan sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan; (a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası
MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME (1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası
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