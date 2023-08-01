Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:21

Güncelleme: 01.08.2023 - 16:21

Trabzonspor, yeni transferi Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un Schalke'ye kiralama ücreti olarak 350 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mehmet Can Aydın’ın Kulübümüze satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda, oyuncunun kendisi ve FC Schalke 04 ile anlaşma sağlanmıştır."