Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Trabzonspor, yeni transferi Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un Schalke'ye kiralama ücreti olarak 350 bin euro ödeyeceği belirtildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Mehmet Can Aydın’ın Kulübümüze satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda, oyuncunun kendisi ve FC Schalke 04 ile anlaşma sağlanmıştır."
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