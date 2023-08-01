Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:21
Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, yeni transferi Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi. 

Trabzonspor'un Schalke'ye kiralama ücreti olarak 350 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel futbolcu Mehmet Can Aydın’ın Kulübümüze satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda, oyuncunun kendisi ve FC Schalke 04 ile anlaşma sağlanmıştır."


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