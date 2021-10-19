Trabzonspor, Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada yaptı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 16:02
Trabzonspor, Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin başarılı forveti Nwakaeme maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 

Trabzonspor, Nwakaeme'nin sağlık durumuna dair bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi."


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