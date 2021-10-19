Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda anlaşmalı otel iddiası

19 Ekim 2021 Salı, 15:19

Marmaris 13. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nın ikinci etabı iddialarla çalkalanıyor.

2021 yılında Turkuaz Yüzme Serisi adıyla, Marmaris, Göcek ve Bodrum sularında seri halinde düzenlenen ve şampiyon yüzücülerin Bodrum finallerinde belirleneceği Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’nın ikinci etabı, 23 -24 Ekim 2021 tarihlerinde Göcek’te D-Resort ve D-Marin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yüzme Şampiyonası'nda, katılımcıların belirlenen bir otelde kalmalarına izin verildiği; o otelde kalmayanların yarışa katılım gösteremeyeceği iddia edildi.

Yarışmadaki antrenörlerden biri konuya dair şu açıklamaları yaptı:

"O otelde kalan benim de yarışmacılarım var. Mecburen kalacaklar ve bunların içinde öğrenciler de var. Zaten katılım bedeli zorla ödetildi, bir de şimdi otelde kalmaya mecbur edildikleri için sıkıntı yaşıyorlar. Öğrenci ne kadar para ödeyebilir? Yarışa katılan sporculardan bir gecelik 500 TL, yanında refakatçisi, antrenörü ya da bir misafiri varsa ondan da 700 TL talep ediyorlar. Bir odada kalma imkanları da yok. Bu durumda tek başına da gidemeyecek katılımcı. 'Hocam sende kalabilir miyiz?' diye arıyorlar. '3 kişilik odada beraber kalabilir miyiz?' diye soruyorlar ama sıkıntılı bir durum."

Sürecin sıkıntısına dikkat çeken antrenör, "Bunu ancak Aquamasters çözebilir. Ben oteli aradım, anlaşmalı olduklarını söylediler. Ben de öğrencilerim için aradım. 'Yapabileceğimiz bir şey yok, otelin Aquamasters ile anlaşması var, ancak Aquamasters ile görüşebilirsiniz' dediler. Ben arabamla gidiyorum ve üstelik Bodrum'da evim var. Eviniz varken otele para ödemek ister misiniz? Bu süreç sıkıntılı. Her öğrencinin bunu ödeyecek gücü yok. Işık Üniversitesi'nden gelen belki ödeyebilir, bursu vardır. İstanbul Üniversitesi'nden gelen öğrenci ne yapacak?" ifadelerini kullandı.