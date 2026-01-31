Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 04:00:00
Bülent Ecevit
Trabzonspor, Onuachu’nun penaltı kaçırdığı maçta Antalya’yla 1-1 berabere kaldı: Duvara çarptı

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Antalyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Onuachu’nun iki penaltıdan birini gole çevirdiği karşılaşmada Nijeryalı oyuncu ligde ilk kez penaltı kaçırırken, bordo-mavili kafile maç öncesi taşlı saldırıya uğradı.

43. dakikada Oulai’nin hatasında van de Streek, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 53. dakikada ceza sahasında Hüseyin’in Onuachu’ya yaptığı harekete hakem Oğuzhan Çakır ‘penaltı’ dedi. Onuachu’nun beyaz noktadan vuruşu ağlara gitti: 1-1.

81. dakikada ceza sahasında Hüseyin’in topa elle müdahalesini VAR’ın uyarısıyla izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya 2. kez gelen Onuachu’nun vuruşunu kaleci Julian ayağıyla kurtardı. Nijeryalı, ligde ilk kez penaltı kaçırdı. Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüse maç öncesi stat çevresinde taşlı saldırı yapıldı.

