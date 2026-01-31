Trabzonspor, Onuachu’nun penaltı kaçırdığı maçta Antalya’yla 1-1 berabere kaldı: Duvara çarptı

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Antalyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
43. dakikada Oulai’nin hatasında van de Streek, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 53. dakikada ceza sahasında Hüseyin’in Onuachu’ya yaptığı harekete hakem Oğuzhan Çakır ‘penaltı’ dedi. Onuachu’nun beyaz noktadan vuruşu ağlara gitti: 1-1.
81. dakikada ceza sahasında Hüseyin’in topa elle müdahalesini VAR’ın uyarısıyla izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya 2. kez gelen Onuachu’nun vuruşunu kaleci Julian ayağıyla kurtardı. Nijeryalı, ligde ilk kez penaltı kaçırdı. Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüse maç öncesi stat çevresinde taşlı saldırı yapıldı.