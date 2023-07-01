Trabzonspor, Onuralp Çevikkan'ı kadrosuna kattı
Trabzonspor, , Altınordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Trabzonspor, 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan'ı kadrosuna kattı
Bordo-mavili kulüp, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 5 taksit halinde toplam 700.000.-EUR + KDV ödenecektir. Altınordu A.Ş.'ye ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i, ödenecektir. Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir futbol sezonu için 300.000.-TL garanti ücret ödenecektir."
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