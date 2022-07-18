Trabzonspor stoper transferini bitirmek istiyor
Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, çarşamba günü başlayacak Avusturya kampına yeni stoperi mutlaka yetiştirmek istiyor. Abdullah Avcı da transfer müjdesini dört gözle bekliyor.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Sağ stoper işini çözdüğümüzde, yolumuza daha emin adımlarla çıkacağız” demecinin ardından gözler tamamen bu transfere çevrildi. Şu ana kadar 10’a yakın isimle görüşen Trabzonspor’da, temaslar iyice sıklaştı.
Bordo-mavililerin Avusturya kampı 20 Temmuz Çarşamba günü başlıyor ve yönetim de ikinci etap çalışmalarına mutlaka yeni stoperi getirmek istiyor.
DENAYER İLE BAZOER'İN MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Fanatik’in haberine göre, en yakın gözüken hedef Boyata konusunda önemli mesafe katedildi. 2.2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden Hertha Berlin ile uzlaşma sağlandı. Fakat Alman ekibinin ücreti nakit istediği kaydedildi. Fırtına ise taksitlere bölmeye çalışıyor.
Dedryck Boyata transferini yedekte tutan Karadeniz ekibi, Jason Denayer ve Riechedly Bazoer gibi bonservisi elinde olan iki yıldızın menajeriyle görüşmelere devam ediyor.
RADARA TAKILAN SON İSİM DJIKU
Habere göre, 2 yıl önce Trabzonspor’un kapısından dönen Erik Sviatchenko ise yeniden gündeme geldi ve maliyet araştırması yapılıyor.
Radara takılan son oyuncu ise Alexander Djiku oldu. Strasbourg’un 27 yaşındaki stoperi, uzun süredir Trabzonspor’un izleme ekibi tarafından takip ediliyor. Fransız ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Djiku için Hoffenheim başta olmak üzere başka kulüpler de devrede. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 1.82 boyundaki savunmacı, geçen sezon Ligue 1’de 31 maça çıktı.
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