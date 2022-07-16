Trabzonspor, Slovacko ile berabere kaldı

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Slovacko ile berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:11
Trabzonspor, Slovacko ile berabere kaldı
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Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlıklar kapsamında Slovacko ile karşı karşıya geldi.

Nacionalni Nogometni Center Brdo Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Slovacko'nun gollerini 17 ve 27. dakikalarda Daniel Holzer kaydetti. Trabzonspor'a beraberliği getiren goller ise 43 ve 65. dakikalarda Jean Evrard Kouassi'den geldi.

Trabzonspor, bu karşılaşma ile birlikte Slovenya kamp etabını tamamladı.


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