Trabzonspor, Slovacko ile berabere kaldı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:11

Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlıklar kapsamında Slovacko ile karşı karşıya geldi.

Nacionalni Nogometni Center Brdo Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Slovacko'nun gollerini 17 ve 27. dakikalarda Daniel Holzer kaydetti. Trabzonspor'a beraberliği getiren goller ise 43 ve 65. dakikalarda Jean Evrard Kouassi'den geldi.

Trabzonspor, bu karşılaşma ile birlikte Slovenya kamp etabını tamamladı.