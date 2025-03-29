Trabzonspor ve Göztepe yenişemedi! Trabzonspor 1-1 Göztepe
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'un Göztepe'yi konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk etti.
Papara Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Göztepe'nin golünü, 31. dakikada penaltıdan Romulo kaydetti. Hemen Trabzonspor'a beraberliği getiren gol ise 32. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk iç saha maçından 1 puanla ayrıldı. 36 puana ulaşan Trabzonspor, 9. sırada konumlandı.
Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Göztepe ise 38 puana ulaşarak 6. sıraya yerleşti.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
Etiketler: #trabzonspor #göztepe #Trendyol Süper Lig
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