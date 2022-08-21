Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Biraz saygı istiyorum'
Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 kaybederken teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Oyun bizim elimizdeydi. Ama bu skor nasıl oldu onu anlamak mümkün değil" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Avcı, "Bu oyuna artık oyuncu değişikliği üstünden bakılmaz. Bu organizasyon oyunudur. İki takım dengeli başladı. İki pozisyonumuz vardı atamadık. Ayakta kalmamız gereken yerde golü yedik. Oyun bizim elimizdeydi. Ama bu skor nasıl oldu onu anlamak mümkün değil" dedi.
"SAYGI İSTİYORUM"
Deneyimli teknik direktör, ayrıca, "Bireysel hatalardan buraya geldik. Oyunun karşılığı olmayan bir sonuçla ayrıldık. Rakibi tebrik edeceğiz yapacak bir şey. Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı bu anlamda biraz saygı istiyorum" diye konuştu.
Basın toplantısında da konuşan başarılı teknik direktör, "İlk yarıda dengeli bir oyunumuz vardı. Oyun arada olan bir oyundu. Ayakta kalmamız gereken yerde penaltı yaptırdık. ikinci yarı oyunu domine ettik. 2-2'ye getirdikten sonra kazanacağımızı hissettik ama olmadı. 3-2'iken direkten döndü topumuz. O top döndükten sonra dördüncü golü yedik. Ondan sonrasında oyun enteresan oldu. Oyun olarak bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Ama futbolun içinde bunlar var. Çarşamba Pazar maç trafiğimiz var. Bu sene böyle gidecek. Trabzonspor Türk futbolunun domino taşlarından bir tanesi" sözlerini kullandı.
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