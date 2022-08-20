Trabzonspor'a Antalya'da şok!: Antalyaspor 5-2 Trabzonspor

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:55

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor, karşı karşıya geldi. Corendon Airline Park'ta oynanan mücadeyi Antalyaspor, 5-2'lik skorla kazandı.

Antalyaspor, 14. dakikada Fernando ve 40. dakikada Haji Wright'ın penaltıdan attığı gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti. Trabzonspor bu golleri yeni transferi Enis Bardhi'nin 45+5 ve 73. dakikalarda attığı gollerle karşılık verdi. Karşılaşmada skoru belirleyen isim sonradan oyuna giren Gökdeniz Bayrakdar oldu. Genç futbolcu 81 ve 90+. dakikalarda attığı gollerle durumu 4-2'ye getirdi. 90+7'de skoru Haji Wright 5-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 6'a yükseltti. Bu sezon ilk kez kayıp yaşayan Trabzonspor da 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

ABDULLAH AVCI'DAN 3 RÖTUŞ

Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında 1-0 yendiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Atakaş Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Visca'nın yokluğunda sağ kanatta Djaniny'i sahaya sürerken, orta sahada ise Siopis'in yerine Dorukhan Toköz'e şans verdi.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Visca'nın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik kadroda yer almadı.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarlarının da kendilerine ayrılan tribünü doldurdukları görüldü.

ANTALYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor ise geçen hafta Hangikredi Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maça göre 3 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.

Kırmızı-beyazlılarda defansta Ömer Toprak'ın yerine Veysel Sarı forma giyerken, orta sahada Fredy'nin yokluğunda Soner Aydoğdu oynadı. Ümraniyespor maçında ilk 11'de oynayan Ghacha, Trabzonspor maçında yedek soyunurken, Larsson ilk 11'de sahaya çıktı.

TOP KAYBI VE FERNANDO SAHNEDE

Karşılaşmadaki ilk gol Antalyaspor'dan geldi. Orta sahada Doğucan'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Fernando ceza sahası dışında topla buluştu. Brezilyalı futbolcu, şık bir vuruş yaparak Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

ANTALYASPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI

Antalyaspor, karşılaşmanın 39. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada Haji Wright, Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Wright, skoru 2-0'a getirdi.

AVCI'DAN HEMEN HAMLE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'dan sonra hemen oyuna müdahale etti. Deneyimli teknik direktör, Bakasetas ve Doğucan'ı kenara aldı. Abdülkadir ve Bardhi oyuna girdi.

DEVRE BİTMEDEN FARK BİRE İNDİ

Trabzonspor, devre bitmeden skoru 2-1 yaptı. Djaniny kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda kaleci Boffin topu kurtardı. Devam eden pozisyonda Cornelius'un pasıyla topla buluşan Enis Bardhi'nin vuruşu ağlara gitti. Kosovalı futbolcu, Süper Lig'deki ilk isabetli şutunda ağları buldu.

MARC BARTRA DA OYUNDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında bir değişiklik daha yaptı. Bordo-mavililerde yeni transfer Marc Bartra, Vitor Hugo'nun yerine oyuna girdi.

BARDHI VE EŞİTLİK

Trabzonspor'da Enis Bardhi, bu kez ceza sahası dışından fileleri havalandırdı. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan 27 yaşındaki futbolcu, şutuyla maça denge getirdi.

GÖKDENİZ'DEN İKİ GOL

81. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Wright'ın vuruşu savunmadan sekti ve Gökdeniz'in önünde kaldı. Genç futbolcu, boş pozisyonda hata yapmadı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Gökdeniz, 90+6. dakikada bir gol daha attı ve durumu 4-2'ye taşıdı. Haji Wright ise skoru 5-2 yaptı.

Antalyaspor, karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.