Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakame, 3. kez Galatasaray'a önerildi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı golcü Anthony Nwakaeme, transfer gündemine tekrardan girdi. İddiaya göre Nijeryalı futbolcu, menajerler tarafından Galatasaray'a 3. kez önerildi.
Geçen sezon Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük paya sahip Antony Nwakaeme, menajerler tarafından Galatasaray 'a önerildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu bordo-mavili kulüple yeni sözleşme imzalamamıştı.
Fanatik'in haberine göre, Nijeryalı oyuncu bu transfer döneminde 3. kez Galatasaray'a önerildi. Daha önce yapılan görüşmelerde Nwakaeme'nin istediği yüksek maaş ve uzun kontrat nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
OKAN BURUK KARARINI VERMEDİ
Anthony Nwakaeme daha önce Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde 2+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro bonuslarla 3 milyon Euro talep etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün 1+1 yıllık ve 2 milyon Euro civarında bir rakam önereceği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Nwakaeme'yi Okan Buruk'a iletti. Okan Buruk ise Yunus ve Kerem'in ters ayaklı olması nedeniyle Nwakaeme'nin fark yaratabileceğini düşünüyor. Ancak Buruk, Nwakaeme'nin yaşı ve çok uzun süredir antrenman yapmaması sebebiyle şu an için kesin kararını vermedi.
SEZONA DAMGA VURMUŞTU
Trabzonspor'dan 3 milyon Euro'ya yakın maaş isteyen ve bu nedenle yeni sözleşme yapılmayan oyuncu henüz takım bulamadı.
Trabzonspor'la geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ve büyük katkı sağlayan Nwakaeme 15 gol, 11 asistlik performansla sezona damga vurmuştu. Nwakaeme bu performansı ile sebebiyle birçok uzman tarafından sezonun 11'ine seçilmişti.
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