Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakame, 3. kez Galatasaray'a önerildi!

Fanatik'in haberine göre, Nijeryalı oyuncu bu transfer döneminde 3. kez Galatasaray'a önerildi. Daha önce yapılan görüşmelerde Nwakaeme'nin istediği yüksek maaş ve uzun kontrat nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

OKAN BURUK KARARINI VERMEDİ

Anthony Nwakaeme daha önce Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde 2+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro bonuslarla 3 milyon Euro talep etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün 1+1 yıllık ve 2 milyon Euro civarında bir rakam önereceği belirtiliyor.