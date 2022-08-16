Tur Trabzon'a kaldı!: Kopenhag 2-1 Trabzonspor

16 Ağustos 2022 Salı, 21:07

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Kopenhag deplasmanına konuk oldu.

Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1'lik skorla kaybetti. Karşılaşmada ev sahibi Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Viktor Claesson ve 48. dakikada Lukas Lerager kaydetti. Bordo-mavililerin golünü ise 79. dakikada Anastasios Bakasetas attı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 24 Ağustos Çarşamba günü Trabzon'da oynanacak.

KOPENHAG GOLLE BAŞLADI

Ev sahibi Kopenhag, mücadelede 9. dakikada öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta Rasmus Falk'ın sol kanattan ortasında Viktor Claesson, topu gelişine bir vuruş yaptı ve durumu 1-0'a getirdi.

Trabzonspor, ilk yarıda aradığı pozisyonları bulamazken, ev sahibi Kopenhag da etkili olamadı. İlk yarı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

BU KEZ İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOL

Kopenhag, ikinci yarının başında da bir gol buldu. Kullanılan kornerde arka direğe gelen topu iyi takip eden Lukas Lerager topu bir kez daha Trabzonspor ağlarına gönderdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'LE TEHLİKE

Trabzonspor, karşılaşmanın 52. dakikasında tehlikeli oldu. Soldan ceza sahasına giren Djaniny'nin ortasında genç futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

YENİLER SAHAYA ÇIKTI

Devre arasında Jean Evrard Kouassi yerine Djaniny'i sahaya süren Abdullah Avcı, 58. dakikada bir kez daha oyuna müdahale etti. Bordo-mavililerde bu dakikada Siopis ve Denswil kenara geldi. Yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra oyuna dahil oldu.

DJANINY GOLE YAKLAŞTI

Trabzonspor, 76. dakikada Djaniny ile gole yaklaştı. Sol kanattan ortada iyi bir kafa vuruşu yapan Djaniny, kaleciyi geçemedi.

BAKASETAS SAHNE ALDI

Trabzonspor, 79. dakikada farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında topu alan Bakasetas'ın vuruşu savunmaya da çarparak ağlara gitti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.