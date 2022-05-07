Trabzonspor'un gençleri konuştu: 'Nasip olmaz böylesi'

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'un altyapıdan yetişen genç oyuncuları Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan, maç sonrası konuştu.

Şampiyonluğu değerlendiren Serkan Asan, "Herkesin emeği var bu şampiyonlukta, çok uğraştık. Çocukluğundan beri hayalini kurduğumuz şampiyonluğun içinde olmak bizim için gurur verici. Altyapıdan birkaç kişi ile birlikte aynı sahada olmak çok gurur verici. 61. maçım için de çok mutluyum, gururluyum. İnşallah oynadığım maç süresi devam eder. Galibiyetlerle bitirmek istiyoruz ligi, kupaya döndük. Kupada da final için elimizden geleni en iyi skoru almaya çalışacağız. Kayserispor maçını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmetcan Kaplan, "Öncelikle şampiyon olduk, mutluyuz. 19 yaşında bu duyguları yaşamak benim için gerçekten çok önemli, çok özel bir an. Herkesin emeği var. Maça gelirsek şanssız bir gol yedik son dakika, ama dostluk kazandı. Oynayan, oynamayan herkese teşekkürler" açıklamasını yaptı.

"19'UNDA KİMSEYE NASİP OLMAZ"

Altyapıdan yetişen oyuncular olarakk şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan iki genç oyuncu, şu cevapları verdi:

Serkan Asan: "Şampiyonluk anı bambaşkaydı. Tarif edemeyiz, mutluluktan ağladık. Mahalle arasında top oynarken Trabzonspor'un şampiyonluğunu hayal ediyorduk, o formayı giyip tanıklık etmek çok büyük gurur ve mutluluk. İnşallah kupada da finale çıkıp kupayı almak istiyoruz, hedefimiz 3 kupa. Kupalarla devam etmek istiyoruz."

Ahmetcan Kaplan: "19 yaşında bu duyguları yaşamak herkese nasip olmuyor, bana oldu. Gerçekten tarifsiz duygular."

"BEN YATTARA OLURDUM MAHALLEDE"

"Mahallede top oynarken hangi futbolcu oluyordunuz?" sorusuna Serkan Asan, "Yattara'yı çok seviyordum. Yattara diyorum" cevabını verirken, Ahmetcan Kaplan ise "Ben o zamanlar forvet oynuyordum, Gareth Bale tarzı oynardım" ifadelerini kullandı.