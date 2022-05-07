Trabzonsporlu Djaniny: 'Neden şampiyon olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz'

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Trabzonspor'un golcüsü Djaniny Semedo, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Djaniny, "Sezonun geneline baktığımızda çok zor bir sezon olduğunu söylemeliyiz. Hiçbir zaman kolay olmadı maçlar. Ancak sezona başladığımızda tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Tanrı'ya şükürler olsun, bunu hep beraber başardık" dedi.

"HEDEFİMİZ GALİBİYETTİ"

"Bugün zor, iyi bir takımla oynayacağımızın farkındaydık ama hedefimiz galibiyetti" diyen Djaniny, "Biz şampiyon olduktan sonra, neden şampiyon olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Galibiyete yaklaştık ama son anlarda yaptığımız hatadan gol yedik. Hedefimiz galibiyetti, ancak beraberlikle dönüyoruz" açıklamasını yaptı.

"SIRADAKİ BÜYÜK HEDEFİMİZ KUPA"

Takımının maçtaki tek golünü atan Djaniny, "Salı günü çok önemli bir maçımız var, kazanmak istiyoruz. Orada da büyük bir hedefimiz var" sözleriyle konuşmasını noktaladı.