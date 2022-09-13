Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Sağlıklı değil, alışık değilim'

13 Eylül 2022 Salı, 10:04

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Avcı, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Ne seyahat ne de sakatlıkları bahane etmem. Rakibi tebrik edelim. Oyunda denge önemli ama müthiş bir frikik golüyle geriye düştük. Dengeyi bulduk. İkinci yarı oyunu ele alacakken, geçişten iki gol yedik. Rakibe bu kadar uzak kalamayız. Geri bu kadar koşamayız. Benim takımlarımda en çok buna dikkat etmeme rağmen... Maçı çevirirken, mağlup duruma düştük" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI GİTMEYEN BİR DURUM VAR"

Deneyimli teknik adam gidişatın sağlıklı olmadığını ve takım içindeki herkesin kendisini sorgulaması gerektiğini belirterek, "Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Çok alışık olmadığım bir durum. Kafamızı kaldıracağız, herkes kendini sorgulayacağız. Tekrar bunun içinden çıkacağız. Macaristan'da 11'e 10 oynarken 2 gol yedik. Çevirmek için 1 gol atabildik. Bugün de kaybetme gibi bir durum yokken geçişten 2 gol yiyoruz. Sağlıklı değil, alışık değilim" açıklamasını yaptı.

"SORGULAYACAĞIZ"

İçinde bulundukları zor durumda çıkacaklarına inandığını belirten Avcı, "Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu. Neden bunları yaşadığımızı sorgulayacağız, ben de kendimi sorgulayacağım ve bunun içinden çıkacağız" diye konuştu.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u tebrik etti.

Rakibin düşündükleri gibi baskılı oynadığını, çok güzel bir frikik golü sonrası penaltıyı bulup eşitliği sağladıklarını hatırlatan Avcı, şunları dile getirdi:

"Oyunu elinize almış daha iyi devam ederken futbolda hiçbir zaman pozisyon hatası yapmayacaksın. Benim en çok dikkat ettiğim, hayatım boyunca üzerinde durduğum ve özellikle hala çalıştığım, üzerinde, parçadan bütüne giderek çalıştığım geçişlerden 2 tane gol yedik. Çok alışık olmadığım bir durumu yaşıyorum 2 haftadır. Oyun olarak, bireysel performans olarak. 4 gün evvel Macaristan'da rakip 10 kişi kaldı 2 gol yedik geçişten, 1 tane atabildik. Üretkenlikte de bireysel performansta da bir düşüklük var. Bugün itibarayla da bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik. Ama futbolun anları, süreleri, dakikaları hiçbir zaman bitmez. 95. dakikada bizim gibi bir takımın bu şekilde gol yememesi gerekiyor. Ondan öncekini de yememesi gerekiyor. Buradan nasıl çıkacağız? Sorgulayacağız. Oyuna bakacağız. Bireysel performanslara bakacağız. Değerlendireceğiz. Yok Avrupa Kupası maçı oynuyormuşuz. Yok sakatlarımız varmış. Bunları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmayacağım da. İki haftadır hiç yakışmayan, şık olmayan skorlar elde ediyoruz. Benim çok alışık olduğum bir durum değil. Bunun üzerine tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Avcı, Trabzonspor'un üst üste maç kazanma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, çalışıp hızlı bir şekilde sorgulayarak devam edeceklerini ifade etti.

Taraftarı üzdükleri için özür dileyen Avcı, "Ligin içine tekrar gireceğiz. Çok arada mesafeler yok. Kupa devam edecek. Onun için yarışacağız. Bunlar bunun içinde var. Onun için sorguluyoruz, sorgulayacağız. İyi gitmiyor. Bunu söylüyorum net bir şekilde" dedi.