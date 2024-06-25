Trabzonspor, Cihan Çanak'ı açıkladı

Trabzonspor, 19 yaşındaki genç futbolcu Cihan Çanak için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 18:54
Trabzonspor, Cihan Çanak'ı açıkladı
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Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir yeni transferini daha resmen açıkladı.

Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

SEZON PERFORMANSI

Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.  


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