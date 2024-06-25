Trabzonspor, Cihan Çanak'ı açıkladı
Trabzonspor, 19 yaşındaki genç futbolcu Cihan Çanak için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir yeni transferini daha resmen açıkladı.
Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
SEZON PERFORMANSI
Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.
Spor Haberleri
- Volkan Demirel'in acı günü
- Milli tenisçiler, Wimbledon'da elemelere iyi başladı
- Denis Dragus kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Montella'dan Arda Güler sözleri
- Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi
- Trabzonspor, Cihan Çanak'ı açıkladı
- Trabzonspor, Lundstram'ın maliyetini açıkladı
- Lorenzo Brown'un yeni takımı belli oldu
- Ivan Hasek: 'Bu kadro eve dönmek istemiyor'
- İzmir'de orman yangını!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu
- Yargıç Altınok’un yasadışı ilişkileri nasıl sürdü?
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı
- 'Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı'
- Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek