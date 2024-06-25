Trabzonspor, Lundstram'ın maliyetini açıkladı

Trabzonspor, transferini açıkladığı John David Lundstram'ın sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 18:29
Trabzonspor, Lundstram'ın maliyetini açıkladı
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Trabzonspor, John David Lundstram transferini açıkladı. 

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi. 


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