Trabzonspor, Lundstram'ın maliyetini açıkladı
Trabzonspor, transferini açıkladığı John David Lundstram'ın sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, John David Lundstram transferini açıkladı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.
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