Uzmanlar uyarmıştı... Trabzonspor'un stadyumunda korkutan görüntüler!
Trabzonspor'un stadyumu Papara Park'ta ortaya çıkan çatlaklar taraftarları endişelendirdi.
Trabzonspor'un uzun zaman sonra 2016 yılında sıfırdan inşa ettiği Akyazı Stadı alarm veriyor.
Duvarlarında çatlakların oluştuğu Akyazı Stadı'nın son halini gören taraftarlar şaşkınlığa uğradı.
DOLGU TOPRAK ÜSTÜNE YAPILMIŞTI
Deniz kenarında olmasından dolayı 2016 yılında dolgu toprak üzerine yapılan stadyum çatlamaya başladı. Uzmanlara göre dolgu toprak üstüne yapılan böylesine büyük yapıların zemin çökmesi kaçınılmaz.
UZMANLAR UYARMIŞTI
Stadyum yapıldıktan sonra da uzmanların uyarılarda bulunduğu biliniyordu. Dolgu toprak tehlikesinin altını çizen isimler haklı çıktı. Stadyumun bazı bölgelerindeki duvarlar çatlamaya başladı.
Ekol TV'nin haberine göre; Akyazı Stadyumu'nda bazı noktalar ciddi anlamda çatlamaya başladı. Korkutucu görüntüler sonrası yapılar bozulmaya başladı.
2016 yılında inşası biten stadyum, heyelan sahasında çöken fay hattı üzerine inşa edilmişti.
Ünlü jeolog Osman Bektaş, "Dolgunun üzerindeki Akyazı Stadı'nın bu ağırlığı taşıyabilmesi için 4600 tane fore kazık dikildi. Bütün bunlara rağmen sürekli olarak binada kırılmalar ve çatlamalar gözlendi. Bu binanın farklı oturmasından kaynaklı. Bina düzgün otursaydı sıkıntı olmazdı. Yüzeyde gördüğümüz kırıkların, altta ne durumda olduğunu bilmeden bir de buraya Şehir Hastanesini kurduk. Bu dolguda her an tehlike var..." diyerek tehlikeyi gözler önüne serdi.
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