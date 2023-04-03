Trabzonspor’dan Vitor Hugo’ya teşekkür plaketi

Trabzonspor, Bahia'ya transfer olan Brezilyalı defans oyuncusu Vitor Hugo'ya teşekkür plaketi verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:06
Trabzonspor’dan Vitor Hugo’ya teşekkür plaketi
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Trabzonspor’un Brezilya’dan 2 sezon önce transfer ettiği ve geçtiğimiz yıl takımın şampiyonluğunda önemli katkısı olan Vitor Hugo’ya ülkesinin takımlarından Bahia takımına gitmeden önce hizmetlerinden ötürü bir teşekkür plaketi verildi.

Karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından Brezilyalı futbolcuya plaketi Asbaşkan Zeyyat Kafkas takdim etti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas plaket takdiminin ardından, Vitor Hugo’ya kulübe verdiği emeklerden ötürü teşekkürlerini iletti.


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