Son dakika... Trabzonspor'da ayrılık resmileşti!

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:07

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:28

Trabzonspor, stoper oyuncusu Vitor Hugo'nun transferi için Brezilya'nın Bahia Kulübü'yle anlaşma sağladı.

Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı oyuncunun bonservisi için Bahia Kulübü'nden 1 milyon 800 bin Euro gelir elde edecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo'nun Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Bahia, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 800 bin euro ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beraber sevindik, beraber üzüldük.



Birlikteliğimiz boyunca nice büyük başarılara imza attık.



Kazandığımız 1’i Süper Lig 2’si Süper Kupa zaferlerindeki katkın başta olmak üzere tüm emeklerin için;



teşekkürler Vitor Hugo pic.twitter.com/pv46Wnzc7X — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 3, 2023

31 yaşındaki stoper 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'a 2020'de Palmeiras'tan 3.2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.