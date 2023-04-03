Son dakika... Trabzonspor'da ayrılık resmileşti!

Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun ayrılığı kesinleşti. Stoper oyuncusu Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:07
Son dakika... Trabzonspor'da ayrılık resmileşti!
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Trabzonspor, stoper oyuncusu Vitor Hugo'nun transferi için Brezilya'nın Bahia Kulübü'yle anlaşma sağladı.

Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı oyuncunun bonservisi için Bahia Kulübü'nden 1 milyon 800 bin Euro gelir elde edecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo'nun Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Bahia, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 800 bin euro ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki stoper 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'a 2020'de Palmeiras'tan 3.2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.


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